Concorso per tre agenti di polizia locale. Il comune di Brugherio, in Brianza, ha indetto una selezione per soli esami, per l’assunzione di tre nuovi agenti di polizia locale che andranno ad unirsi al cinque che sono stati assunti con precedente concorso nel 2022.

Con le nuove assunzioni, l’organico completo sarà di così 20 operatori effettivi. Il bando prevede anche la formazione di una graduatoria valida per future assunzioni, anche a tempo determinato. Le candidature possono essere inviate fino alle 12 del prossimo mercoledì 7 giugno, tramite la piattaforma online della Città di Brugherio, all’apposito link che è pubblicato nella pagina specifica del concorso.

Le prove di selezione si terranno nello stesso mese di giugno, lunedì 12 l’eventuale preselezione e la prova scritta mentre la successiva prova orale è in programma per martedì 20 giugno. Tutte le informazioni e il bando alla home page del sito web comunale: www.comune.brugherio.mb.it.