Apre un nuovo supermercato e cerca personale: una giornata di selezioni e colloqui in Brianza

Panettieri, pasticcieri, cuochi, operai per i laboratori di gastronomia e operai per la produzione alimentare. Queste le offerte di lavoro in Brianza per l’apertura di un nuovo supermercato a marchio Iperal che avverrà al confine tra i comuni di Giussano e Arosio. E per selezionare il personale da impiegare nella nuova attività commerciale l’insegna della grande distribuzione in collaborazione con il comune di Giussano ha organizzato un Job Day, una giornata di colloqui. La giornata, rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Giussano - specificano dal municipio in una nota -,sarà un’occasione per confrontarsi con recruiter della Grande Distribuzione Organizzata e per avanzare la propria candidatura verso una nuova occupazione.

“Grazie alla collaborazione con AFOL Monza e Brianza, il Comune di Giussano ospiterà martedì 9 aprile un Job Day che ha come obiettivo quello di permettere ai partecipanti di creare immediate connessioni con il mercato del lavoro locale – dichiara il sindaco di Giussano Marco Citterio – E’ un’occasione importante perché permette ai giussanesi in cerca di occupazione di incontrare una realtà che presto sarà presente sul nostro territorio e comprendere i profili professionali richiesti e le opportunità di carriera. Dall’altro lato, la possibilità di un incontro face to face permetterà ai recruiter di avere un primo contatto di persone con chi è in cerca di lavoro, valutare i loro curriculum e conoscerli di persona. Per questo motivo abbiamo voluto che questa giornata si svolgesse nella Sala Consiliare del Municipio: vogliamo favorire l’incontro fra operatore economico e potenziali dipendenti, valorizzando il ruolo che AFOL ha sul nostro territorio dove gestisce lo Sportello Lavoro, inaugurato nel 2021 presso la Casa delle associazioni di via Fermi”.

All’evento di preselezione in programma martedì 9 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, con ingresso libero presso la Sala consiliare “Aligi Sassu”, sita in Giussano, Piazzale Aldo Moro n. 1, saranno presenti i selezionatori dell’azienda Iperal Supermercati e i partecipanti potranno interagire per confrontandosi sulle caratteristiche e sulle competenze dei profili ricercati, in particolare, panettieri, pasticcieri, cuochi, operai per i laboratori di gastronomia e operai per la produzione alimentare. È possibile, ma non obbligatorio, effettuare una pre-registrazione tramite il portale dedicato.