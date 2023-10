Lavori in Brianza: si cerca una persona per aprire e chiudere i giardini pubblici

Per chi è alla ricerca di un lavoro ecco tutte le offerte del centro per l'impiego Afol. Diverse le figure professionali richieste dalle aziende di Monza e Brianza. Accanto a figure specializzate anche quella di una persona disponibile ad aprire e chiudere i giardini pubblici a Monza.

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif : 25SEP2310 Per azienda di ingegneria civile di Busnago si ricerca CON URGENZA ASSISTENTE CFO che si occuperà di: assistenza per la fatturazione riunione mensile con CFO-CEO-CTO; pagamenti di stipendi, fornitori e altro. Controllo e coordinamento delle spese di viaggio dei dipendenti. Contratti HR con consulenti del lavoro e in collaborazione con il team HR Recruiting. Attività amministrative, tenuta agenda, prenotazioni viaggi, acquisti e contatto con fornitori. Si ricerca un profilo con esperienza pregressa, diploma di maturità ragioneria o laurea in economia, buona conoscenza del pacchetto office, mail e internet. Conoscenza lingua inglese Si offre: un contratto a tempo determinato/indeterminato, orario di lavoro 5 gg settimanali 40 ore Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 29SEP2310 Per azienda di Burago di Molgora, che si occupa di installazione di impianti di allarme si ricerca una persona che si occupi di installazione e manutenzione di sistemi di allarme, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi. Si richiede: ottima propensione ai rapporti interpersonali, buona comunicativa e gentilezza nell'approccio verso il cliente. Buona conoscenza pacchetto office, base inglese. Si valutano sia candidature con esperienza sia junior da formare e da avviare alla professione. AUTONOMI NEGLI SPOSTAMENTI: è necessaria la capacità autonoma di raggiungere il luogo di lavoro presso il cliente Si offre contratto full time 40 ore settimanali, la retribuzione sarà commisurata al grado di esperienza. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 32SEP2310 Per azienda sita in Sulbiate si ricerca n 1 SOFTWARISTA PLC JUNIOR ll candidato ideale sarà in grado di svolgere, supportato dai colleghi senior, le seguenti attività: programmazione di software PLC per impianti (processo) e quadri di automazione macchine, programmazione di dispositivi HMI; testing ed avviamento di impianti e quadri elettrici, sostituzione, installazione e configurazione di azionamenti in genere; redazione della manualistica tecnica; sviluppo aggiornamenti e integrazioni/customizzazioni; gestione delle relazioni con il cliente, con visite on-site per l'ottimizzazione della fornitura. Si richiede disponibilità a occasionali trasferte in Italia e all'estero. Conoscenza inglese, conoscenza Piattaforme di progettazione per PLC/HMI Siemens TIA Portal, Rockwell, ed Omron Si offre: un contratto a tempo determinato full time 40 ore 5 giorni su 7 con orario 8.30-12.30 e 13.30-17.00. Sono previsti buoni pasto giornalieri. Si valutano anche profili junior da inserire in apprendistato Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Rif. 19FEB233 Azienda del settore logistica spedizioni con sede a Desio ricerca 2 MAGAZZINIERI/MULETTISTI con i seguenti compiti: utilizzo del muletto elettrico frontale e retrattile per carico e scarico merce. Si richiede: pregressa esperienza nella posizione, gradito attestato di carrellista, richiesta disponibilità full time su 3 turni ed essere automunito. Si offre: contratto a tempo determinato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 14FEB233 Azienda del settore assistenza informatica con sede in Desio ricerca un IMPIEGATO/A BACK OFFICE da inserire con i seguenti compiti: supporto nella pianificazione e gestione telefonate di assistenza informatica, gestione feedback telefonico, aggiornamento dati nel gestionale aziendale, scansione verbali. Si richiede: buona conoscenza del pacchetto Office e posta elettronica Si offre: Full time, tempo determinato di 3 mesi. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 30SEP233 Studio commercialista con sede a Nova Milanese ricerca un/a TIROCINANTE CONTABILITA’ che verrà formato nello svolgere i seguenti compiti: contabilità generale., registrazione fatture attive e passive, prima nota, partita doppia, riconciliazioni bancarie. Caratteristiche personali richieste: precisione e attenzione Si richiede: diploma, conoscenza scolastica della contabilità Si offre: iniziale tirocinio full time da lunedì a venerdì dalle 9.00/18.00, con pausa pranzo, finalizzato all’assunzione Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 23JUN233 Azienda del settore carpenteria metallica con sede a Ceriano Laghetto ricerca un CARPENTIRE/A SALDATORE con i seguenti compiti: svolgere saldature a tig o a elettrodo su ferro, utilizzo di varia attrezzatura (trapani, seghetti) Si richiede: conoscenza base del disegno tecnico Si offre: contratto determinato finalizzato all’assunzione, orario full time 8.00/17.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif: 32SEP232 Piccola azienda del settore 'AMMINISTRATIVO' con sede in MONZA (MB) ricerca 1 TECNICO INFORMATICO - PROGRAMMATORE con i seguenti compiti: Gestione siti e banche dati. E' indispensabile aver conseguito il Diploma di Informatica ed un buona conoscenza di WordPress, PHP, Programmazione SQL e del Pacchetto Office. Si richiede: precisione, dinamicità, determinazione ed orientamento al risultato. Patente B Si offre: tempo determinato/indeterminato su 5 giorni dalle ore 8:30-12:30 e dalle ore 14:00- 18:00, per un totale di 40 h settimanali. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 39SEP232 Media azienda del settore 'NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI MACCHINE' con sede in LISSONE (MB) ricerca 2 APPRENDISTA JUNIOR INSIDE SALES con i seguenti compiti: Sviluppare il processo di vendita (New From New) attraverso contatti telefonici e via mail, fino alla finalizzazione della trattativa e alla firma del Contratto; Effettuare consulenza sul Noleggio a Lungo Termine promuovendo i servizi a valore aggiunto dell'azienda; Preparare le quotazioni richieste; Preparare la prima documentazione necessaria per la richiesta di approvazione KYC e Credit Risk; Ricontattare i Prospect/Lead che hanno ricevuto offerte commerciali al fine di verificare l’interesse nella proposta inviata; Registrare tutte le attività di follow up e lo stato dei Lead e dei Prospect; Predisporre il passaggio di consegne del nuovo cliente al Back Office. Si richiede: Minima esperienza o curiosità nel settore della Motion Technology, o in ruoli simili nel settore dell'automazione; Capacità di comunicazione e negoziazione; Orientamento al cliente e abilità nel comprendere le esigenze dei clienti; Capacità di lavorare autonomamente, con grande attenzione ai dettagli e rispetto delle scadenze; Gradita familiarità con i sistemi CRM (eg. SalesForce.com) e buona conoscenza degli altri sistemi informatici. Diploma di Scuola media Superiore, Patente B. Si offre: Apprendistato Professionalizzante Full Time dal lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 40SEP232 Media azienda del settore 'SOCIETA’ MULTISERVIZI' con sede in MONZA (MB) ricerca 1 ADDETTO/A AI SERVIZI FIDUCIARI con i seguenti compiti: Apertura e chiusura dei giardini comunali per conto di ente pubblico. Si richiede: precisione, puntualità, affidabilità, Licenza Media Inferiore, Patente B, automunito/a Indispensabile Si offre: Tempo Determinato part time di 18 ore settimanali con possibilità di straordinari su turni a rotazione. Orario di lavoro: dalle 5.30 alle 7 e dalle 22.00 alle 23.30 al giorno Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it