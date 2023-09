In Brianza si cercano operai specializzati, elettricisti e giardinieri (ma non solo)

Per chi è alla ricerca di un posto di lavoro Afol Monza e Brianza offre numerose opportunità. Sono diverse le richieste giunte alla Formazione Orientamento Lavoro della provincia di Monza e Brianza. Ecco le figure richieste e come inviare la propria candidatura.

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif 9AUG2310 Per azienda di Agrate Brianza si ricerca una risorsa come TECNICO HARDWARE con le seguenti mansioni: installazione di stampanti e multifunzioni presso la clientela aziendale; svolgimento d'interventi di assistenza tecnica e manutenzioni in fase di postvendita presso la medesima clientela. L'attività si svolgerà sia in presenza che da remoto tramite PC aziendale. Si offre contratto full time di 40h settimanali di apprendistato/a tempo determinato. È previsto il pagamento del ticket da 7,50 euro e l'utilizzo del mezzo aziendale. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif 10AUG2310 Azienda di Ronco Briantino ricerca OPERAIA/O ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO/ ETICHETTATURA PRODOTTI COSMETICI anche senza esperienza pregressa nella mansione. Nello specifico, la risorsa si occuperà di: etichettatura prodotti di make-up (finiti); inserimento prodotti di make-up (finiti) nelle scatolette e del relativo imballaggio nelle scatole. Si offre: contratto a tempo determinato full time di 3/4 mesi (37,5 ore su 5 giorni la settimana). Orario di lavoro: 08:00-12:30/13:30-16:30. Si richiede disponibilità a straordinari (inizio dell'attività lavorativa alle ore 07:00). Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif 1SEP2310 Per azienda del settore edile di Bellusco si ricerca ADDETTA/O ALLA FRESA. Si richiede puntualità e massima precisione. Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione, ma forte motivazione. Si offre contratto di apprendistato/tempo indeterminato full time di 40 ore su 5 giorni la settimana. Orario: 08:00-12:30/13:30-17:00. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif 35JAN232.2 Piccola azienda del settore 'FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI' con sede in MONZA (MB) ricerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA con i seguenti compiti: Gestione della segreteria, gestione appuntamenti e tesseramenti presso società sportiva. Possibili brevi trasferte sul territorio nazionale in occasione di eventi o gare. Si richiede: Indispensabile Diploma di Scuola Media superiore, Buon uso di Word, Excel, Internet e Posta Elettronica, Buona conoscenza scritta e parlata di Inglese, Patente B, automunito/a, Disponibilità a trasferte. Si offre: iniziale contratto di Tirocinio Full time su 5 giorni la settimana. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif 18MAY232.2 Media azienda del settore 'VENDITA PRODOTTI HVAC' con sede in MUGGIO' (MB) ricerca 1 APPRENDISTA TECNICO ESTERNO con i seguenti compiti: all’ interno dell'ufficio Services e dopo un adeguato periodo di formazione, seguire le manutenzioni programmate di impianti, ventilatori di metropolitane e Gallerie, manutenzione su unità di trattamento aria e chiller. Si richiede: Indispensabile Diploma di Scuola Media superiore ad indirizzo Tecnico – Meccanico o Elettromeccanico -, Capacità di lavoro in team, Motivazione ed Entusiasmo, Ottimo uso del pc, Puntualità e Precisione, Patente B. Si offre: iniziale contratto di Apprendistato Professionalizzante (II Livello) Full time su 5 giorni la settimana dalle 8.30 alle 17.30 e possibilità di flessibilità in entrata ed in uscita in base ad esigenze legate alla commessa di lavoro. Sono previsti ticket, telefono e pc aziendale. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif 10JUL232 Piccola azienda del settore 'CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE' con sede in MUGGIO' (MB) ricerca 2 GIARDINIERE con i seguenti compiti: Manutenzione del verde, taglio erba, taglio siepi. Utilizzo strumentazione di base (rasaerba, decespugliatore, soffiatore). Si richiede: Indispensabile Licenza media inferiore, esperienza minimo ANNUALE nella mansione, Patente B, automunito/a, Capacità di lavoro in team. Come requisito accessorio, patentino di abilitazione all'uso motosega e patentino di abilitazione Piattaforma Aerea (PLE) per potare. Si offre: Tempo Determinato Full-time, Da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif 8AUG232 Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI E SISTEMI SICUREZZA' con sede in MILANO (MI) ricerca 5 ELETTRICISTI con i seguenti compiti: Elettricista industriale a presidio delle seguenti mansioni: lettura schemi elettrici, installazione e riparazione di impianti elettrici in fabbriche e impianti di produzione, manutenzione preventiva di impianti elettrici (quadri di controllo, prese, canaline con cavi elettrici eccetera). Si richiede: indispensabile esperienza almeno biennale nella mansione, Diploma in ambito elettronico, elettrico o fotovoltaico, Buon uso di internet ed email, Capacità di lavoro in team e disponibilità a straordinari ed a muoversi sul territorio, Patente B, automunito/a. Costituisce titolo preferenziale il possesso di attestati PLE e sicurezza 81/08 Rischio Alto Si offre: Iniziale Tempo Determinato di 3 mesi Full time dal lunedì al venerdì Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif 9AUG232 Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI E SISTEMI SICUREZZA' con sede in MILANO (MI) ricerca 3 OPERAIO MANOVALE con i seguenti compiti: con i seguenti compiti: Manovale in cantieri edili industriali a presidio delle seguenti attività: - realizzazione opere di bassa muratura per base appoggio colonnine autoricarica elettrica - pulizia pannelli fotovoltaici (per manutenzione post installativa) Si richiede: indispensabile esperienza almeno biennale in ambito edile, Licenza Media inferiore, Buon uso di internet ed email, Capacità di lavoro in team e disponibilità a straordinari ed a muoversi sul territorio, Patente B, automunito/a. Costituisce titolo preferenziale il possesso di attestati PLE e sicurezza 81/08 Rischio Alto Si offre: Iniziale Tempo Determinato di 3 mesi Full time dal lunedì al venerdì Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif 2SEP232 Piccola azienda del settore 'STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO' con sede in MERATE (LC) ricerca 1 APPRENDISTA I LIVELLO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE con i seguenti compiti: Elaborazione cedolini paga, Comunicazioni SIUL, Denunce annuali INAIL, CU, 770, Redazioni contratti di lavoro in base a CCNL di vari settori, Gestione rapporti con istituti previdenziali, INAIL e Agenzia delle Entrate, Utilizzo gestionali Si richiede: età compresa tra i 18 ed i 26 anni come da normativa vigente, Diploma in Ragioneria o NeoLaurea Triennale in Materie Giuridiche Economiche, Precisione, Ordine e Riservatezza, Inglese Sufficiente, Buon uso del pc e gradita conoscenza di Zucchetti Infinity, Patente B, automunito/a. Si offre: apprendistato di I livello finalizzato alla acquisizione di un certificato di specializzazione Tecnica Superiore e che prevede 400 ore di formazione in aula presso ITS di Milano e 600 ore di formazione presso lo Studio Professionale, retribuite, come da normativa vigente, al 10%. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Rif 8AUG233 Azienda del settore fashion retail con sede in Cesano Maderno ricerca 1 CAPO REPARTO ABBIGLIAMENTO con i seguenti compiti: gestione del team e degli obiettivi del reparto abbigliamento, organizzazione dell’operatività dell’area vendite, gestione dei collaboratori e supporto allo store manager. Gradite conoscenze in materia di visual merchandising. Si richiede: Richiesta esperienza pregressa nella mansione, disponibilità full time. Si offre: contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif 23JUN233 Azienda del settore metalmeccanico con sede in Ceriano Laghetto ricerca 1 CARPENTIERE/A ADDETTO/A SALDATURE con i seguenti compiti: occuparsi della saldatura a tig su acciaio e/o a elettrodo su ferro per carpenteria metalmeccanica. Si richiede: pregressa esperienza nella posizione, conoscenza disegno tecnico, capacità di piegatura metalli con utilizzo trapano e seghetto. Si offre: full time a tempo determinato, orario da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif 23AUG233 Azienda del settore metalmeccanico con sede in Limbiate ricerca 1 ADDETTO AL MONTAGGIO da formare specificatamente con i seguenti compiti: controllare il materiale in ingresso, eseguire il montaggio meccanico e il cablaggio elettrico, eseguire i test per la verifica del corretto montaggio e funzionamento, imballare il prodotto finito, compilare la documentazione necessaria. Si richiede: diploma in elettronica, meccanica/meccatronica o campi affini. Si offre: Full time, tempo determinato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif 22AUG233 Bar con sede a Desio ricerca un/a BARISTA/CAMERIERE/A con i seguenti compiti: accogliere i clienti, svolgere le attività inerenti la caffetteria e servire ai tavoli. Si richiede: gradita esperienza pregressa nella mansione ma si valutano anche profili senza esperienza. Si offre: part time di 30 ore settimanali a tempo determinato con scopo assunzione definitiva, 6 giorni su 7 a settimana. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it