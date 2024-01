Il supermercato a Lissone che offre lavoro: stipendio, benefit e come candidarsi

Lidl, nella sede di Lissone in piazzale La Rotonda, 9 cerca un addetto vendite e offre un part time con diversi benefit e possibilità di 30, 25 o 20 ore settimanali, con inquadramento al Quinto Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata). Le principali mansioni dovranno essere: collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita, rifornimento dei prodotti sui bancali, preparazione dei nuovi articoli in promozione, gestione della cassa, sistemazione e pulizia dei locali. Richiesto il diploma di maturità e uno spiccato orientamento al cliente. Per vedere nel dettaglio questo il link ufficiale di riferimento.

Stipendio e benefit

Un conseguente pacchetto retributivo di sicuro interesse, commisurato al monte ore contrattuale, con retribuzione mensile lorda di ingresso pari a circa 1.160€ (per un contratto di lavoro part-time 30 ore – Quinto Livello).

Un incremento mensile (superminimo) pari a 35€ dopo i primi 6 mesi e un passaggio automatico al Quarto Livello dopo i primi 18 mesi, che prevede una retribuzione mensile lorda pari a circa 1.280€ (per un contratto di lavoro part-time 30 ore – Quarto Livello). Un contratto di lavoro che prevede che le ore lavorate siano conteggiate e retribuite al minuto.

Interessanti benefit previsti dal sistema di welfare aziendale, tra cui buoni spesa annuali e l’adesione a una piattaforma di scontistiche e convenzioni aziendali. Un piano sanitario aziendale che integra le prestazioni mediche e le convenzioni con strutture medico-sanitarie già previste dal fondo di assistenza sanitaria di categoria (a seguito di assunzione a tempo indeterminato e con anzianità aziendale minima di 1 anno).