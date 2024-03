Un premio per il famoso locale brianzolo che da oltre 30 anni fa ballare tutte le generazioni

Tutto è iniziato per caso, alla fine degli anni Ottanta, durante una vacanza a Santo Domigo. Lì, in uno dei classici villaggi turistici, Elio Ballabio ha avuto l’illuminazione. Portare quelle danze caraibiche che facevano scatenare i turisti italiani anche in Brianza. E oggi il suo Le Le Bahia a Lissone è stato premiato dalla Regione Lombardia come locale da ballo storico.

Un importante riconoscimento che inorgoglisce il titolare che fin fa subito aveva capito che i brianzoli amavano ballare e che andava loro offerto un locale senza obbligarli a raggiungere Milano o altre province. Nasce così l’avventura imprenditoriale del locale da ballo a Lissone, lungo la Valassina, che oggi continua a richiamare migliaia di appassionati di tutte le età. “Perché - racconta il titolare Elio Ballabio a MonzaToday – i balli caraibici non hanno distinzione di generazione. Ci sono 20enni così come 60enne che si scatenano in pista, e chi ha qualche capello grigio non si imbarazza a ballare accanto a chi è più giovane”.

Ma l’avventura del Le Le Bahia in realtà comincia fuori provincia, nel comasco, quando il 21 giugno 1992 Elio Ballabio ha trasformato un vecchio negozio sfitto di Mariano Comense in un bar latino. “Un bar dove i clienti, oltre a consumare i drink, non appena partiva la musica latino americana si alzavano e ballavano. Ma io non avevo la licenza anche per quel tipo di attività e quindi mi diedi da fare per evitare di incappare in qualche sanzioni”. Cambiata la licenza Ballabio si sposta e a Novedrate dove affitta come azienda un grosso locale, ma anche in questo caso risulta essere troppo piccolo per i sempre maggiori clienti che nel fine settimana si scatenavano sulla pista da ballo. Poi il trasferimento in Brianza, a Lissone, lungo la Valassina, diventando un importante punto di riferimento per tutti coloro che amano ballare. Adesso, dopo oltre trent’anni da quella illuminazione in vacanza, Elio Ballabio si gode l’importante riconoscimento che il Pirellone gli ha assegnato pochi giorni fa.

“È un lavoro difficile, ma io lo amo tantissimo - racconta -. Bisogna sempre essere sul pezzo, adeguarsi alle novità e alle nuove tendenze che, se prima cambiavano ogni 5 anni adesso ogni 3 mesi. Prima il ballo preferito era la salsa adesso la bachata, ma i gusti continuano velocemente a cambiare”. Difficile capire il segreto del successo. “Non lo so neppure io - conclude ridendo - . So solo che le persone amano ballare e divertirsi a tutte le età e nel nostro locale lo si fa da tanti anni a suon della migliore musica latino americana e dance”