Sarte e donne falegname: quante sono e cosa fanno le artigiane a Monza e in Brianza

A Monza e in Brianza ci sono 2.778 imprese artigiane guidate da donne. A rivelarlo sono i dati del Registro Imprese, rielaborati da Unione Artigiani, che rilevano al 31/12/2023 la presenza di 4.050 imprenditrici artigiane attive nella città di Milano, 2,778 in provincia di Monza con un'incidenza della presenza non italiana del 20% (542).

Chi sono e cosa fanno le donne artigiane in Brianza

Il 40% (circa 5.000) delle artigiane dell'intero territorio milanese e brianzolo sono parrucchiere, estetiste, tatuatrici, piercer oppure operatrici di discipline olistiche (servizi alla persona), per un altro 30% guidano micro e piccole imprese di pulizia (1.688) e sartoria tra riparazioni e piccole produzioni su misura (1.857) ma non mancano donne che sfidano settori considerati "maschili" tra titolari di imprese metalmeccaniche, trasporti ed elettronica.

"La fotografia che abbiamo scattato attraverso la lente del Registro Imprese fa emergere - ancora una volta - come l'artigianato resti sempre una strada non agevole per le donne ma che restano libere tantissime aree di mercato, e non solo nei settori tradizionalmente femminili, per coloro che vogliono impegnarsi e dimostrare le loro qualità - commenta Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani - Certo, ci vuole sempre una certa dose di coraggio che oggi registriamo, lo dicono i dati, in particolar modo tra le imprenditrici straniere. A tutte, indistintamente, garantiamo formazione, assistenza tecnica-legale e tutoraggio in ogni fase della vita dell'impresa, dall'idea al business plan all'export, passando per la sicurezza. la contabilità e la burocrazia".

In Brianza il legname è affare da donna

In Brianza le imprenditrici del ramo servizi alla persona sono ben 1.193, un dato rilevante non lontano da quello milanese considerato che nella provincia monzese vivono circa 800mila persone. Sempre in Brianza sono 49 imprenditrici del settore legno arredo. Globalmente il dato delle artigiane è leggera ascesa, tranne a Milano dove è stabile, compensato dalla crescita delle ditte in gonna nelle due province di Milano e Monza.

Nella Grande Milano e a Monza Brianza la presenza delle artigiane straniere è aumentata del 25% negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda la provenienza, prevalgono col 37% del totale le artigiane asiatiche, cinesi in testa con 1.341 attività, in gran parte impegnate nei servizi alla persona e nel tessile. Seguono le europee, in particolare dell'Europa dell'est, romene in primis, albanesi e ucraine, col 29%, le africane col 18% - soprattutto le egiziane, ramo pulizie in primis - e le sudamericane col 13%, grazie all'impegno di donne peruviane, ecuadoriane e brasiliane.