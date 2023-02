Vince 300mila euro con un gratta e vinci da 5 in Brianza

300mila euro vinti con un gratta e vinci da cinque euro. Vincita record a Meda, in Brianza.

Un fortunato giocatore ha messo a segno un colpo da 300mila euro con un tagliando del gioco "Miliardario". Un gratta e vinci da 5 euro acquistato al Bar Bivio in via Indipendenza a Meda.

La vincita confermata

La moglie del titolare ci ha confermato telefonicamente che la vincita è ufficiale. Al momento non si conosce l'identità del fortunato brianzolo. Grande soddisfazione anche Alessandro Sgotto il titolare che gestisce l'attività da 30 anni. Un bar fortunato dato il numero di grosse vincite: nel 2005 un cliente aveva vinto 4 milioni di euro al Totocalcio, e ancora nel 2003 erano stati vinti 300mila euro con la Tris (scommesse ippiche).

La dea bendata bacia la Brianza

Solo qualche giorno fa un'altra giocata fortunata in Brianza a Seregno. Anche qui un cliente ha incassato 300mila euro con un tagliando del gratta e vinci della serie Il Miliardario, acquistato presso la rivendita del bar San Carlo in via Colzani. Sempre a Seregno qualche tempo fa era stata registrata una vincita record: mezzo milione di euro.