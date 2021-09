Agrifesta in Villa Tittoni a Desio

Una manifestazione che permette ai suoi visitatori di riscoprire le tradizioni contadine. Sabato 25 settembre presso la Bocciofila Parco di via Cavalieri di Vittorio Veneto torna ‘Agrifesta 2021’, un ricco programma che prevede animazione e giochi per i piu’ piccoli, mercatini e hobbisti con prodotti tipici. Anche una gara di barbecue amatoriale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Bocciofila Parco e la Contrada Dugana. La giornata di domenica 26 viene invece annullata per previsioni meteorologiche avverse.



GREEN PASS. Tutti coloro che accederanno all’area evento in via Cavalieri di Vittorio Veneto dovranno essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. Potranno essere eseguiti controlli a campione dalle forze dell’ordine. Il soggetto privo di tale documento potrà essere sanzionato secondo le norme vigenti. Per partecipare alle singole attività all’interno dell’area il personale richiederà il Green Pass.



PROGRAMMA AGRIFESTA



SABATO 25 SETTEMBRE

Dalle 15.00 alle 19.00

Animazione e giochi per i più piccoli

Mercatini e hobbisti con prodotti tipici

Gara di Barbecue amatoriale



Proseguono le visite guidate, eventi e mostre che animeranno Ville Aperte sino al 10 ottobre, la manifestazione che permette di scoprire le ville gentilizie (note anche come ville di delizia) che costellano il territorio di Monza e Brianza, dedicata quest’anno a Dante.

