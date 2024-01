Anime salve al teatro Binario 7

intero 20 euro | ridotto 15 euro |under 18 6 euro

Prezzo intero 20 euro | ridotto 15 euro |under 18 6 euro

Un viaggio nell'universo poetico e musicale del grande Faber: uno spettacolo in cui nuovi arrangiamenti originali, cuciti sulle canzoni del cantautore genovese, tessono una trama finissima in mirabile equilibrio tra il racconto popolare e la poesia. Un concerto spettacolo su Fabrizio De André è un grande viaggio attraverso personaggi, situazioni, storie che indagano tra le pieghe più recondite dell’umanità. Uno spettacolo scritto e pensato a capitoli e aree tematiche, che ripercorrono il pensiero e l'opera di un artista straordinario.

Le figure femminili, gli emarginati, gli oppressi, la morte. Ogni brano racchiude uno sguardo, un punto di vista, e ogni capitolo è una speciale dichiarazione d'amore verso l'uomo. Ma se volessimo ridurre a una parola, a un concetto solo, l'opera di De André, allora, senza dubbio, questa parola, questo concetto sarebbe libertà. Forse non è mai troppo tardi per riascoltare le canzoni di Fabrizio De André. È raro ritrovare in altri autori una simile coerenza artistica, un tale approfondimento poetico e una eguale intensità compositiva. Le radici popolari dell’intera opera di De André si rivelano tutt’altro che un limite: diventano anzi uno spazio di ricerca sonora dai risvolti sorprendenti. Una simile profondità la si ritrova nei contenuti, incredibilmente attuali, di quelle che spesso sono molto più che canzoni.