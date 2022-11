Violenza sulle donne: in Villa Reale mostra sull'arte contemporanea ucraina

Arte contro la violenza: in Villa Reale a Monza, dal 12 al 17 novembre 2022, è allestita una mostra dedicata alle donne ucraine nell'anno segnato dalla guerra e dalla lotta per la libertà, che si inserisce nell'ambito delle manifestazioni per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La mostra ("Art against violence - world with women") è allestita nella Sala Convegni del Teatrino di Corte. L'ingresso è gratuito. Gli orari di apertura: domenica 13 (10-20), poi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. L'iniziativa è promossa da Casa della poesia di Monza e Fidapa Bpw Italy, e patrocinata dal Comune di Monza. Si inserisce nell'ambito del progetto "Ukrainian Art in Italy", ideato dalle associazioni Vitaurk, Let's do it Ukraine e Let's do it Italy, con il patrocinio dell'ambasciata ucraina in Italia, dell'ambasciata d'Italia in Ucraina e dell'Istituto di cultura italiana a Kyiv.

L'obiettivo è quello di dare la possibilità anche ai più giovani di conoscere l'attualità e la ricchezza culturale ucraina attraverso le opere e installazioni che raccontano la forza, la fragilità, l'amore, la bellezza e la solidarietà delle donne. Il curatore della mostra è Giorgio Grasso.