Bancarelle e mercatino nel weekend a Monza

Bancarelle in piazza a Monza nel weekend. Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio in piazza Centemero e Paleari saranno presenti stand con prodotti alimentari per la manifestazione denominata "Monza tra i cuori". Bancarelle domenica 12 febbraio saranno presenti anche in via Bergamo per il mercatino del Brocantage.

I divieti per il mercatino

In occasione della manifestazione in centro sono previsti alcuni divieti per consentire lo svolgimento del mercatino “Monza tra i cuori”nelle giornate del 10, 11 e 12 febbraio 2023. Dalle ore 6:30 alle ore 20:30 e comunque sino a completo smantellamento delle strutture necessarie alla manifestazione, in piazza Centemero e Paleari sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata in tutta la piazza.