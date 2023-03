Street food e bancarelle da tutta Europa in piazza

Sapori da tutta Europa, street food, prodotti tipici e artigianato. A Vimercate torna l'appuntamento con la manifestazione Regioni d’Europa – Mercato Internazionale. Un weekend di tre giorni, da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, da dedicare completamente ai prodotti della tradizione culinaria e artigianale.

In occasione dell’evento saranno presenti circa 80 bancarelle dislocate attraverso il centro storico di Vimercate tra piazza Unità d'Italia, piazza Santo Stefano e piazza Roma. Le diverse aziende presenti proporranno il meglio dei prodotti tipici, enogastronomici e non, dei Paesi di provenienza: Austria, Belgio, Francia, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Spagna, Slovenia, Svezia, Ungheria e tante altre eccellenze. Non mancheranno i churros spagnoli, i macarons francesi, gli arrosticini abruzzesi, i brezel tedeschi da gustare insieme a pinte di birra. Ma al Mercato Internazionale Regioni d’Europa c’è molto altro: oggetti d’arredamento, manufatti artigianali, cappellini, profumi. L’orario di apertura degli stand sarà continuato, a partire dalle 9 del mattino fino a tarda sera.