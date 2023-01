Befana del cane e del gatto a Monza

Torna in piazza per l’Epifania la Befana del Cane e del Gatto. Giovedì 5 gennaio e venerdì 6 gennaio dalle 9,30 alle 18,30 circa i volontari ENPA saranno presenti in centro Monza sotto i portici dell’Arengario di Piazza Roma. Tutti i visitatori saranno accolti da una simpatica befana con tanto di scopa che offrirà caramelle ai più piccoli, pronta a posare per gli immancabili selfie! E non solo: per restare in tema, ci sarà un’enorme calza contenente crocchette e golosi snack che saranno offerti a tutti i quattrozampe che ci verranno a trovare.

Come aiutare ENPA?

Come sempre il nostro banco sarà ricco di oggettistica a tema animale e accessori da regalare ai vostri amici pelosi; in particolare ci sarà un vasto assortimento di cuccette e cappottini. Potrete ancora acquistare i biglietti della LotterENPA, la nostra lotteria benefica (solo €1 uno) per tentare di aggiudicarvi uno dei 100 bellissimi premi in palio, prima dell’estrazione del 29 gennaio. Ricordiamo che è anche possibile acquistare i biglietti online (https://www.enpamonza.it/lotterenpa_2023). Chi ancora non l’avesse acquistato potrà regalarsi il CalENPArio 2023 in due versioni, da tavolo e da muro, con le immagini di alcuni dei numerosi animali che sono, o sono stati, nostri ospiti al rifugio di Monza. Sono sempre gradite le offerte in denaro e chi volesse poi entrare a far parte della grande famiglia dei soci potrà sostenere le nostre attività con l’iscrizione all’ENPA di Monza e Brianza per il 2023 (50 € socio sostenitore; 25 € socio ordinario; 3 € socio giovanile, fino a 17 anni). Ricordiamo che questa non è solo un’offerta in denaro, ma vi farà sentire più coinvolti nella preziosa attività a favore degli animali svolta dalla nostra associazione.

Un gazebo per il Progetto Famiglia a Distanza

Venerdì 6 gennaio, oltre al banco, sarà allestito uno speciale gazebo per conoscere più da vicino il mondo del Progetto Famiglia a Distanza della sezione monzese dell’ENPA. Le volontarie soddisferanno ogni curiosità su questa iniziative attiva ormai da 16 anni; scoprirete come diventare genitore a distanza o come regalare l’adozione per qualche speciale ricorrenza a una persona. Tutti i cani e i gatti e anche altri animali che fanno parte del Progetto si presenteranno con una loro immagine e una simpatica poesiola, e potrete conoscere di persona anche qualcuno di loro. Venerdì 6 sarà coinvolto nella manifestazione un gruppo di volontari dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico con i loro meravigliosi terranova, labrador, bovari del Bernese e altre razze, vero e propri bagnini a quattro zampe.

La befana sarà presente anche al rifugio di Monza

Per chi volesse festeggiare la Befana al rifugio ricordiamo che la struttura di Via San Damiano 21 sarà aperta al pubblico eccezionalmente anche venerdì 6 gennaio dalle 14,30 alle 17,30. Anche al rifugio il giorno dell’Epifania i visitatori saranno accolti da una simpatica befana che offrirà caramelle a tutti.