I ragazzi a scuola di arte circense

A scuola di circo con Daniel Romila, giovane artista circense cresciuto nelle strade di Bucarest durante il regime di Ceausescu e “salvato” dalla compagnia teatrale Parada.



Il clown e giocoliere adesso arriva in Brianza: dal 15 settembre al 27 ottobre insegnerà ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni i segreti dell’arte circense. L’appuntamento è a Bellusco, nell’auditorium della Corte dei Frati, il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.



“La cosa più bella del circo è che è una forma d’arte attraverso la quale la gente si incontra e non si lascia più”, ha affermato Daniel Romila durante un'intervista dove ha ripercorso la sua vita e gli esordi del suo percorso artistico grazie all’incontro con Miloud Oukili e Parada. Durante la sua carriera Daniel Romila ha collaborato con il Cirque du Soleil, il Circus Ratiekuor e la Compagnia Ai.Ai.Ltd. Oggi è uno dei formatori di Parada Italia e attore protagonista nella compagnia Karakas Circus.



Per informazioni e iscrizioni (entro il 13 settembre) inviare un’email cagbellusco@coopaeris.it. I posti sono limitati per garantire tutte le prescrizioni di sicurezza Covid-19.