Giostre e animazioni per la festa patronale

A Biassono è tempo di festa: giostre, animazioni e intrattenimento nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.

Da oggi venerdì 25 settembre fino a lunedì 28 settembre il centro si colora a festa: la piazza del Mercato e piazza Italia saranno invase dalle giostre, dalle animazioni e dagli stand. Un'occasione per trascorrere un fine settimana in allegria; diverse le occasioni di svago e di divertimento per grandi e piccini. La manifestazione, che richiama sempre tantissimi avventori, quest'anno è stata ridimensionata.



Gli organizzatori faranno rispettare le prescrizioni Covid, evitando assembramenti e invitando i partecipanti a rispettare il distanziamento.