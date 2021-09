Escursione in bici alla scoperta di Monza

Domenica 3 ottobre 2021 Monzainbici organizza una escursione alla scoperta di Monza. La traccia è nata durante il lockdown, quando le normative impedivano di lasciare il territorio comunale, ma è anche la sorella monzese del più noto progetto AbbracciaMI, il percorso che circonda Milano.

Il programma

Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 a Monza in piazza S. Paolo per partire alle 9.15 e coprire il percorso ad anello di circa 35 km. Si pedalerà alla scoperta degli angoli curiosi e poco noti della città e ci sarà anche l'occasione di percorrere alcuni tratti delle nuove ciclabili come la Brumosa e la ciclabile che porta a Bettola. Rientro previsto per le 13:00

Contributo comprensivo di assicurazione: 3€ soci Fiab, 5€ non soci. In base alle norme vigenti potremmo formare due piccoli gruppetti da 15 persone ciascuno e, naturalmente, viaggeremo in sicurezza, rispettando la regola del distanziamento. E'

richiesto l'uso dei dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e igienizzante mani) e la presa visione e firma alla partenza del regolamento anticovid. In caso di forte pioggia la gita sarà rimandata.

Iscrizione obbligatoria a: fiabmonza@gmail.com