Fancy Women Bike Ride: donne in bicicletta per chiedere una mobilità sicura

Biciclettata in rosa a... distanza. L’emergenza sanitaria ha ridimensionato e riorganizzato la Fancy Women Bike Ride, evento internazionale per chiedere più spazi sicuri in cui muoversi con la bicicletta in città, abbracciata anche da Fiab Monza in bici.



L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre, per le vie della città: quest’anno non sarà possibile, come in passato, organizzare un evento di gruppo, ma le partecipanti sono invitate ad aderire organizzando pedalate individuali, in coppia o in piccolissimi gruppi per le vie del proprio quartiere.



Oltre ad essere munite di bicicletta le partecipanti dovranno indossare anche un abbigliamento cosiddetto “fancy” cioè allegro e colorato. E mentre si pedala, sorridere e farsi immortalare felici in sella, condividendo il momento sui social. Affinchè la gioia di andare in bicicletta contagi altre donne.