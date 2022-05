Bolle di sapone in villa. Domenica 29 maggio prende il via l'estate di eventi di Villa Bagatti Valsecchi con una giornata dedicata alle bolle di sapone. I cancelli apriranno alle ore 11 e l'ingresso ha un costo di 5 euro (bambini fino a 5 anni gratuiti).

Il programma

Ore 11.00 - 12.00:

3 postazioni "gioco bolla"

A cura di Associazione Kervan

Ore 14.00 - 15.30

Laboratorio di bolle dai 3 ai 99 anni

A cura dello staff un cielo pieno di bolle

Ore 15.30

"Il baule Magico"

Bolle e clownerie dell'artista "PastroccioDiBolle"

Ore 15.30 - 16.30

Laboratorio circo sociale e "gioco bolla"

a cura di associazione Kervan.

Ore 16.30

"Il domatore di bolle"

"Billy Bolla" - bolle di sapone, sorprese e magiche apparizioni.

Dalle ore 17.30

Jam session e un saluto da "un cielo pieno di bolle"

Riempiamo il parco di magiche bolle.

Durante l’intera giornata sarà attiva l'area giochi a cura di Tana del Nerd Official con Area Autoproduzione di Angelo Porazzi, Boardgame Italia, Escape Room di Time Escape.

- ARTISTI -

L’Associazione Kervan e La Tana del Nerd Official faranno tappa in Villa Bagatti con un evento magico e suggestivo, pensato per avvicinare il pubblico di tutte le età all’Arte delle Bolle di Sapone, tra teatro, clownerie, danza e arti circensi!

Nell'arco della giornata, dalle ore 11 alle ore 18, gli artisti vi accompagneranno alla scoperta delle sfaccettature di quest'antica arte con attività e spettacoli che sapranno incantare adulti e bambini, in un clima gioioso di festa.

L'Associazione Kervan utilizza l'arte delle bolle per promuovere progetti di inclusione sociale, circo ludico e sociale, tematiche ambientali e trattare temi quali il bullismo e l'inclusione; collabora con il Gruppo La Tana del Nerd che si occupa di attività ludiche, giochi da tavolo, gaming e letteratura nerd e che all'interno dell'evento curerà l'area giochi ospitando l'Area Autoproduzioni di Angelo Porazzi, Boardgame Italia, Escape Room di Time escape e altre sorprese.