L’hamburgheria che spacca arriva a Monza: il 13 marzo l’inaugurazione Burgez

Prendere carta penna e annotare quanto segue: sabato 13 marzo alle ore 12.00 verrà inaugurato a Monza, in Corso Milano 11, un nuovo ristorante Burgez.

Si tratta dell’undicesimo locale per l’irriverente catena di hamburger meneghina che, dopo aver già portato i suoi panini con carne 100% italiana a Torino e Roma, sbarca con questa nuova apertura anche nel capoluogo della provincia di Monza e della Brianza.

Questo ampliamento della rete conferma ancora una volta la scalabilità del modello del fast food di qualità fondato da Simone Ciaruffoli in società con Martina Valentini, che non per niente ha in programma ulteriori 10 aperture nella penisola – il secondo punto vendita a Roma e poi a Bergamo, Como, Brescia, Firenze, Bologna, Perugia ecc... – nel corso nel 2021.

Tornando all’imminente apertura di Monza: non ci saranno solo hamburger gustosi con carni accuratamente selezionate, salse originali home made e pane di produzione americana. Durante l’inaugurazione del ristorante in Corso Milano 11, infatti, insieme a ogni menù verrà regalata una maglietta Burgez – in stile Burghy – dedicata all’evento in edizione speciale.

E non finisce qui: i primi 35 clienti riceveranno in omaggio anche una copia del Vangelo secondo Burgez, il libro scritto dal fondatore Simone Ciaruffoli – ed edito da Mondadori – che narra l’incredibile storia che ha portato alla nascita di Burgez, da un misterioso incontro a New York nel 2012 fino ai nostri giorni.

Appuntamento allora in Corso Milano 11 alle ore 12.00 del 13 marzo. E non fare tardi che ti perdi Il Vangelo secondo Burgez.

