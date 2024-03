L'insolita caccia alle uova nella piscina più grande d'Italia in Brianza

Ciaccia alle uova nel parco acquatico al chiuso più grande d'Italia in Brianza. Acquaworld festeggia Pasqua e Pasquetta con tantissime attività divertenti da vivere in famiglia. Il 31 marzo l’EASTER SPLASH inizia già la mattina! Bunny accoglierà tutti i suoi nuovi amici con dei dolcissimi ovetti di cioccolato, dando il via a una giornata no stop tra tuffi e giochi d’animazione. Per concludere la giornata al meglio, nel pomeriggio i balli di gruppo travolgeranno tutte le famiglie in danze sfrenate.

Il 1° aprile ad Acquaworld i giochi d’acqua e le attività continuano, ma il vero divertimento sarà EGGSPLORE, un’entusiasmante caccia all’ultimo uovo che renderà la Pasquetta indimenticabile! Basterà seguire gli indizi e superare le sfide per scoprire i nascondigli delle uova sparse per il parco. Chi riuscirà a trovarne di più vincerà premi offerti da San Carlo. Per partecipare e festeggiare tutti insieme la Pasqua basterà acquistare il biglietto giornaliero o di 4 ore.