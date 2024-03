Caccia alle uova nel parco di Monza. Riuscirai a trovare i magici ingredienti nascosti nei prati verdi di Cascina Costa Alta dagli abitanti del Parco di Monza?

"Una caccia al tesoro dai mille colori, un’emozionante ricerca di oggetti e meraviglie naturali, essenziali per dare vita a sorprese magiche che faranno germogliare la Primavera a Cascina Costa Alta" annunciano gli organizzatori.

L'appuntamento, dedicato a bambini e bambine di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, è in programma sabato 30 marzo 2024, dalle 15:30 alle 17:30.

L’evento si terrà presso Cascina Costa Alta, situata in via Costa Alta, Biassono (MB). Un luogo immerso nel verde, dove bambini e bambine possono giocare liberamente e in tutta sicurezza. Ritrovo sotto al portico di Cascina Costa Alta. In caso di maltempo le attività verranno riadattate e svolte nelle strutture al coperto della Cascina.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi. Trovate tutte le informazioni utili sul nostro sito web www.cascinacostaalta.it. Affrettatevi, i posti sono limitati! Ecco il link diretto per effettuare l’iscrizione online:

Sabato 30 marzo 4/8 anni 15:30/17:30.

"Le attività sono riservate a bambini e bambine che attualmente frequentano: dal secondo anno della Scuola dell’Infanzia.

Durante l’evento di Pasqua le attività sono condotte dagli educatori professionali META e non è prevista la presenza dei genitori. I genitori possono stare nei dintorni, nei prati della Cascina". Costo? 21 euro.