Cacio & Pepe e Carbonara Festival

Indirizzo non disponibile

Cacio e pepe e carbonara festival. La kermesse dedicata alla cucina romana approda in Brianza. Nel weekend dal 9 al 12 giugno a Seregno torna la 13° edizione del "Cacio & Pepe VS Carbonara Festival" in piazza Risorgiment

Nel menu pasta fresca Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità. Il Festival inizierà giovedì e venerdì dalle 18:00, mentre sabato e domenica dalle 11:00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito.