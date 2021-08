Un maxi campo di zucche alle porte di Monza (con ingresso gratuito)

Dai fiori alle zucche. Dall’ultimo weekend di settembre, e per tutti quelli di ottobre, l’originale e divertente giardino delle zucche di Tulipania aprirà di nuovo i battenti al pubblico. L’evento si terrà a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, a due passi dalle province di Monza Brianza, Milano e Lecco.

La raccolta delle zucche

Tradizione molto radicata oltreoceano, il “Pumpkin Patch” ovvero la raccolta nel campo di zucche è soprattutto una festa per grandi e piccini. Oltre alla scelta dei propri frutti ornamentali o mangerecci, si potrà girovagare per gli oltre 25 mila metri quadrati del nuovo campo (grande più di due volte il duomo di Milano) il quale sarà allestito a tema per l’occasione. Si potranno scorgere le zucche già decorate con simpatiche faccine e giocare con giochi campagnoli proprio come una volta. Ci si potrà fotografare nelle numerose aree allestite a tema, insieme agli spaventapasseri, si respirerà il profumo della paglia, del legno e si passeranno momenti indimenticabili.

Zucche e street food

Oltre a trascorrere qualche ora all’aperto in spensieratezza in mezzo al campo verrà allestati una area ristoro “street food” con specialità da gustare seduti sopra balle di paglia e casse di legno. Le proposte culinarie spazieranno dagli hamburgher ai panini, dai fritti ai dolci. Non mancheranno proposte vegane e vegetariane e tutti avranno almeno una scelta a base di zucca, il filo conduttore dell’esperienza.

Dove si trova, quanto costa e come si accede

Il campo delle zucche di Tulipania si trova a Terno d’Isola in via Marco Biagi 95, in provincia di Bergamo, a due passi dalle provincie di Milano, Monza Brianza e Lecco (uscita casello A4 di Capriate). L’ingresso sarà gratuito ma solo su prenotazione tramite il sito internet www.tulipania.world e una volta entrati non ci sarà nessun obbligo di acquisto.