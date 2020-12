Cani social-star, il cesanese Matteo Gavioli lancia il “Merry Christmas #bulldogday”: nasce in Brianza il primo talent live su Instagram

Le festività sono l’occasione ideale per condividere con migliaia di appassionati da tutto lo Stivale l’amore per il proprio amico a quattro zampe e sentirsi meno soli, in un periodo contraddistinto dalle restrizioni dovute alla pandemia, grazie alle divertenti e coinvolgenti esibizioni live su Instagram che vedranno protagonisti gli amanti dei “bulli”: alla ricerca del proprio “Bull-Factor”, i concorrenti cercheranno di stupire in diretta gli spettatori cantando, sfilando, ballando, recitando o mostrando il proprio talento come meglio credono assieme ai propri simpatici esemplari di bulldog inglese. È questa l’idea che ha portato il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese (facebook.com/groups/clubamatoribulldoginglese), il più grande e attivo gruppo di amanti della razza canina fondato nel 2014 dall’appassionato giornalista cesanese Matteo Gavioli con all’attivo quasi 11mila membri e l’organizzazione di ben 23 edizioni di #BulldogDay nelle maggiori città italiane, a coinvolgere ancora una volta tutti gli appassionati del Bel Paese all’interno del primo talent live su Instagram completamente dedicato a chi ama questa splendida razza, il “Merry Christmas #BulldogDay”. Un’edizione originale del celebre raduno che per la prima volta non si svolgerà su un palco o nel piccolo schermo ma in diretta sul canale Instagram ufficiale del Club (instagram.com/clubamatoribulldoginglese) dove domenica 20 dicembre a partire dalle 15:00migliaia di follower, oltre a proporsi come concorrenti, potranno interagire e assistere alle esibizioni, e infine votare i partecipanti attraverso le stories della pagina per valutare le varie esilaranti performance che si susseguiranno nella trasmissione live: i più votati si aggiudicheranno fantastici premi. Il pomeriggio sarà anche l’occasione per ascoltare esperienze e consigli di numerosi esperti del mondo cinofilo e influencer del settore, tutti accomunati dal grande amore per il bulldog inglese. “Siamo davvero felici di poter tener compagnia alle nostre migliaia di follower anche in questo momento difficile, in cui si vogliono vivere momenti di spensieratezza per affrontare con più fiducia il futuro – afferma Matteo Gavioli – Ci auguriamo di vivere una bella giornata insieme, presto torneremo a organizzare i nostri #BulldogDay in giro per l’Italia, speriamo possa accadere quanto prima”.

