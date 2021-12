"Breaking Bread", Capodanno al Binario 7

Stefano Chiodaroli è l’attore che presta corpo e fiato (tanto) al personaggio televisivo del Panettiere, ma le maschere in teatro servono per svelare e non per nascondere. È solo la punta di un iceberg: Breaking bread è la storia di un uomo che gira le tavole dei palcoscenici italiani per raccontare un piccolo segreto, promuovere un'azione umanitaria, coinvolgere le persone a decidere a maggioranza su temi su cui lui sembra indeciso.

Con il suo corpo e con la potenza delle sue parole può innescare veri e propri attimi di psicomagia: il Fornaio Chiodaroli non manca ed è un ingombrante e irriverente demone a cui Stefano deve tutto, ma ci sono altri personaggi come Ornello e il mago Abat Jour. Un monologo fitto li tiene tutti legati, uno stand up nato quando ancora non era la moda del momento. Anche il pubblico è coinvolto e nessuno è tranquillo, nessuno sa qual è la prossima gag che sta per accadere.