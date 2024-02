Coriandoli, mascherine e trvestimenti.

Appuntamento con la festa di Carnevale a Caponago domenica 17 febbraio. A partire dalle 14.30 nel comune brianzolo è prevista la sfilata coi carri allegorici e i festeggiamenti colorati. Si parte da via Cascina Nuova, si prosegue in via Silvio Pellico, via Libertà, via Roma con arrivo in piazza della Pace.