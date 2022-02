Bancarelle e magia, il Carnevale a Brugherio

Bancarelle, un trenino per i più piccoli, bolle di sapone e magia. Anche a Brugherio il weekend si festeggia il carnevale. Da sabato mattina a domenica pomeriggio in piazza Roma ci saranno i banchi alimentari e di hobbysti. Il 26 febbraio dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 14 alle 18 ci sarà il trenino che farà fare un giro ai bambini, poi alle 16 l'animazione con magia, giocoleria e bolle di sapone.

Anche domenica sarà festa, sia al mattino che al pomeriggio, in piazza Roma. La festa continuerà poi al San Giuseppe, alle 15.30, con il ciocofilm e la visione di ""Il lupo e il leone". E, dopo il film, ci spostiamo in biblioteca per l'inaugurazione, alle 17.30, della mostra "Le immagini della fantasia".

"Momenti semplici, per recuperare i sorrisi e la condivisione, che tanto ci sono mancati e che tanti, vicino a noi, stanno perdendo proprio in queste ore" ha spiegato il sindaco Marco Troiano. "Abbiamo pensato a lungo, su come festeggiare il Carnevale in un periodo come questo. Da un lato si va verso la fine delle restrizioni imposte dal Covid (iniziate proprio la domenica del Carnevale 2020) e la necessità di recuperare quegli spazi di socialità che ci sono tanto mancati. Dall'altro le notizie sulla guerra, questa inutile guerra, a due passi da casa nostra, nella nostra Europa. Poi abbiamo pensato soprattutto ai più piccoli, a tutto quello che già hanno subito. E allora abbiamo pensato, soprattutto per loro, almeno un momento di svago".