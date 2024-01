Sfilata, trenino e frittelle: Carnevale a Brugherio

A Carnevale ogni scherzo vale. Tempo di festa, coriandoli e frittelle anche a Brugherio. I festeggiamenti iniziano sabato 10 febbraio, organizzati dall'assessorato al commercio e dalla Proloco di Brugherio. In programma in piazza San Giovanni un mercatino hobbisti e dalle 16 spettacolo artisti di strada. Domenica 11 febbraio sfilata di carri allegorici organizzati dalle parrocchie e, per i più piccoli, dalle 15 mascotte. Non mancheranno le frittelle. E per le vie del comune sarà presente un trenino.