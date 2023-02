Artisti di strada, sfilata e mascotte: carnevale a Desio

I Minions, Dora, Titti e Silvestro, SpongeBob, il Gatto con gli Stivali, Winny the Pooh e Tigro. Sono queste le otto mascotte piu’ attese da tutti i bambini (e non solo) in occasione del ‘Carnevale a Desio 2023’, in programma sabato 25 febbraio a partire dalle 14.30. Artisti di strada si esibiranno lungo le vie del centro storico, in particolare in corso Italia, via Garibaldi e piazza Conciliazione, accompagnati da Bolle di Sapone e musiche in filodiffusione.

Fino alle 17.30 sfileranno nell’ordine da Corso Italia a via Garibaldi (angolo via Borghetto): i Minions (corso Italia altezza civico 49), Dora ( corso Italia altezza civico 3), Titti e Silvestro (piazza Conciliazione), Spongebob (Largo Volontari del Sangue altezza civico 1), Gatto con gli Stivali (via Garibaldi altezza civico 79), Winny Pooh e Tigro (via Garibaldi altezza civico 85).

“Dopo tre anni, questo è il primo Carnevale che viviamo nella normalità. Vogliamo che il 2023 sia il punto di partenza di un percorso di valorizzazione del Carnevale desiano, che puntiamo ad arricchire sempre di più anno dopo anno – spiega l’Assessore alla Cultura e agli Eventi Samantha Baldo - Invito tutti i desiani, soprattutto i piu’ piccoli, a partecipare alle iniziative immergendosi nella tradizione di questa manifestazione. Un pomeriggio di gioco e felicità per ripartire dai bambini e dai loro sorrisi”.