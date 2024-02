Gonfiabili, street food e sfilata: carnevale a Seveso

Tempo di festa a Seveso con la sfilata e l'animazione di carnevale. Sabato 17 febbraio a partire dal pomeriggio ci sarà la sfilata organizzata dalla ProLoco Seveso con ritrovo e partenza sono fissati alle 14.00 in piazza del Comune fino a giungere - dopo un percorso per le vie del centro - in piazza Cardinal Confalonieri dove i giovani partecipanti in maschera saranno accolti da gonfiabili, giochi e animazione. Per tutti le chiacchiere offerte dallo sponsor.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza dei partecipanti, sabato pomeriggio saranno in vigore le seguenti modifiche alla circolazione: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 la regolazione, da parte degli gli operatori della Polizia Locale, della circolazione dei veicoli e se necessario la chiusura temporanea del transito veicolare delle via Marconi, via Zeuner, via Dante, via Borromeo, piazza Seminario, via Adua, corso Matteotti, via San Martino, via Madonna, via Cavour, piazza Buonarroti, via San Fermo della Battaglia nonché l’area pedonale denominata piazza Confalonieri. Dalle ore 13.00 alle ore 16.00 il divieto di sosta in piazza XXV Aprile. Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 il divieto di circolazione e di sosta in via Tommaseo fra corso Marconi e via Corridoni.