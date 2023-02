Sfilata con giochi, scherzi e maschere: carnevale a Seveso

Maschere colorate, musica, giochi e divertimento. A Seveso torna ad animarsi Piazza Cardinal Confalonieri che, sabato 25 Febbraio, sarà lo scenario del Carnevale organizzato dalla locale ProLoco, insieme alla Comunità Pastorale San Pietro da Verona, con il patrocinio del Comune di Seveso.

Alle 14 partirà la sfilata per le vie del centro dei carri allegorici che, poi, terminerà in Piazza Cardinal Confalonieri per i festeggiamenti finali con balli, musica e giochi a cui sono invitati a partecipare tutti i bambini e le bambine di Seveso. "Invito tutti i cittadini a partecipare alla sfilata che sarà piena di divertimento per grandi e piccini. Un evento che dimostra la grande collaborazione dell’Amministrazione con il terzo settore e il commercio del territorio perché solo con il lavoro di squadra si ottengono risultati. Ringrazio la ProLoco per il continuo impegno a mettersi sempre in prima linea, aiutando dove il Comune non può arrivare, organizzando eventi di successo che rendono viva la nostra città" ha detto il sindaco Alessia Borroni.