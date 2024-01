Carnevale a Trezzo, il rogo nell'Adda del Povero Piero e lo spettacolo laser

Prezzo non disponibile

La sfilata con il corteo per le strade del paese fino all'Adda e poi lo spettacolo con il rogo del fantoccio incendiato in mezzo al fiume dagli arcieri e lo spettacolo laser.

Torna il Carnevale di Trezzo sull'Adda con l'appuntamento del Povero Piero. L'appuntamento più attese della rasegna di veenti del carnevale di Trezzo sull'Adda sarà nella serata di sabato 17 febbraio quando si festeggierà e sarà possibile assistere al rogo e allo spettacolo laser in due zone della città: dal vivo sull'Alzaia, prenotando gratuitamente e fino ad esaurimento posti, il proprio biglietto attraverso la piattaforma che sarà disponibile sul sito del comune (capienza massima 3.000 persone) oppure in diretta live sul maxischermo allestito in Piazza Giovanni Paolo II (Anfiteatro vicino al mercato) a partire dalle ore 19:00 insieme ai carri di Trezzo e Concesa , musica e area Food&drink.

