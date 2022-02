Mini luna park e mercatini, ecco il carnevale in villa

Orario non disponibile

Dal 05/03/2022 al 06/03/2022

Anche a Varedo, in Villa Bagatti, arriva il Carnevale. Per la prima volta anche il Parco di Villa Bagatti Valsecchi con gli spazi interni ospita un weekend di festa per tutte le età, tra giochi ed attività, mercatini e cucina tradizionale, musica e divertimento.

L'evento è in programma sabato 5 e domenica 6 marzo con attività ed eventi per bambini, mercatini, degustazioni di piatti tipici e mini luna park.

"Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti" spiegano gli organizzatori.