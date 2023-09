Cena in bianco sotto le stelle in Brianza

Cena in bianco sotto le stelle a Sulbiate sabato 9 settembre. L'appuntamento è organizzato in piazza Beretta. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form dedicato e seguire alcune semplici regole tra cui vestirsi di bianco, portare una tovaglia bianca, cibo, posate e tutto ciò che può servire per abbellire la tua tavola (tavoli e sedie verranno invece forniti dall'organizzazione).

A fine serata verrà premiata la tavola più artistica.