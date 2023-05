Cena sotto le stelle in vigna a Monza

Una cena sotto le stelle in un vigneto a Monza. Sabato 17 giugno va in scena la seconda edizione dell'evento by night organizzato dalla fondazione Tavecchio.

"Un’importante cena solidale che si terrà anche quest’anno nella magica atmosfera del nostro vigneto presso l’Agriparco “Accolti e Raccolti” in via Papini, 24 Monza" annunciano gli organizzatori. "Partecipare alla cena significa sostenere l’Agriparco, un luogo di lavoro, di incontro e condivisione che accoglie tutti, soprattutto i più fragili. Saremo avvolti in una magica atmosfera di luci, profumi, sapori, con in sottofondo un concerto di musica jazz. I bimbi saranno i benvenuti, avranno un’area dedicata ed un servizio di baby sitting che si occuperà di loro per l’intera serata".

Il contributo per la serata è a partire da 60 euro per gli adulti, 25 i bambini. Prenotazioni aperte fino all'8 giugno. La cena inizierà alle 20.30.