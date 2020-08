Torna il tempo delle mele: raccolta nel frutteto del parco

Torna il tempo delle mele. Questa volta non si tratta delle emozioni adolescenziali dell’indimenticabile film con Sophie Marceau, ma di una giornata nei panni del contadino.



Qui bisogna rimboccarsi le maniche: dal 29 agosto alla fine di ottobre al Frutteto del parco di Ceriano Laghetto torna la raccolta fai da te di mele e pere.

Dal martedì al venerdì dalle 16 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30 sarà possibile partecipare all’iniziativa: cestino alla mano, buona volontà e amore per la natura, si potrà riempire il canestro con i dolci frutti.

Seguendo le indicazioni per il contenimento del contagio potrete scegliere e raccogliere direttamente le mele e le pere da servire sulle vostre tavole.



Una bella occasione per trascorrere una giornata in mezzo alla natura, ma anche per pensare a sane ricette dolci e salate da preparare con la frutta che raccoglierete personalmente.



Per i piccoli è allestita un’area ad hoc; per rifocillarvi dopo la raccolta ci sono bar e area food, naturalmente nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.



Per partecipare è necessario prenotarsi anticipatamente telefonando allo 02.96463193, oppure al 392.0700638.



L’ingresso è libero.