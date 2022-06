Cinema all'aperto a Vimercate

Dopo il debutto della rassegna teatrale lo scorso 3 giugno, Vimercate d’Estate si arricchisce di un altro importante programma di eventi: mercoledì 15 giugno, “Lunana – il villaggio alla fine del mondo”, del premio Oscar Pawo Choyning Dorji, apre la rassegna del cinema all’aperto, organizzata dal comune di Vimercate con la direzione artistica del Bloom di Mezzago.

I film in programma sono 27: i titoli di giugno e luglio sono già disponibili sui siti internet www.vimercatedestate.it e www.bloomnet.org, mentre quelli di agosto e la chiusura del 4 settembre sono ancora da definire. La rassegna fa parte del grande contenitore di Vimercate d’Estate e partecipa alla Notte di Sport con 3 proiezioni a tema, in programma il 26 giugno, il 29 giugno e la sera del 2 luglio, in coincidenza con la kermesse sportiva. Nel cartellone finora disponibile figurano giganti della regia come Kenneth Branagh, Emmanuel Carrère e Mario Martone e giovani cineasti promettenti come la spagnola Carla Simòn e il britannico di origine pakistana Aleem Khan.

Tutte le proiezioni cominciano alle ore 21.30, ingresso 6 euro intero (ridotto a 4 euro per over 65 e ragazzi con meno di 16 anni).

La prenotazione è consigliata, sul sito www.bloomnet.org.