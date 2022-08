Ferragosto cinema sotto le stelle in Villa (gratis)

Ferragosto al cinema sotto le stelle. Anche quest'anno a Monza il 15 agosto si potrà assitere alla proiezione gratuita di un film in programma nella rassegna estiva di AriAnteo. La rassegna da giugno a settembre illumina le serate monzesi offrendo al suo pubblico una programmazione en plein air con tanti i titoli di qualità italiani e stranieri, le prime visioni, le anteprime e i film per famiglie.

Lunedì 15 agosto, in occasione della notte di Ferragosto, si terrà la tradizionale proiezione a ingresso gratuito per festeggiare in compagnia con la proiezione Settembre di Giulia Steigerwalt. Il palinsesto di AriAnteo Villa Reale si concluderà il 6 settembre con la proiezione di La biciletta e il badile di Maurizio Panseri, In collaborazione con Monza Montagna.