Cinema sotto le stelle a Villasanta: ecco le proiezioni di agosto

Per chi ad agosto rimarrà in città prosegue la rassegna del cinema sotto le stelle. A Villasanta, nella suggestiva cornice del cortile di Villa Camperio, l'appuntamento è con le proiezioni sotto le stelle.

Ecco il calendario: l'1 agosto "Odio l'estate", il 3 agosto "Cena con delitto-Knives Out", il 5 agosto "I miserabili", l'8 agosto "Parasite", il 10 agosto "1938-Diversi"; il 12 agosto "Favolacce", il 15 agosto "Yuli-Danza e libertà", il 17 agosto in anteprima "Volevo nascondermi", il 19 agosto "Piccole donne", il 22 agosto omaggio a Ennio Morricone con "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", il 24 agosto "Sara e Saleem- Là dove nulla è possibile", il 26 agosto "Matthias e Maxim" e il 29 agosto "La dea fortunata".



Le proiezioni inizieranno alle 21 (la cassa aprirà alle 20). Il biglietto costa 4 euro, l'abbonamento a 10 ingressi 30 euro (utilizzabile anche in due). In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.



Per motivi organizzativi e nel rispetto delle indicazioni Covid si consiglia di prenotare il posto on line su sito www.controluce.com e di presentarsi alla cassa entro le 20.30.



La rassegna è stata promossa dal Comune, da Controluce, da Astrolabio con il contributo della Fondazione Cariplo.