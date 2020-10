Mercato Europeo: sapori e artigianato in mostra

Fine settimana internazionale: dal 2 al 4 ottobre torna a Cinisello Balsamo il Mercato Europeo. Dalle 9 a mezzanotte sarà possibile curiosare e fare acquisti tra le 80 bancarelle posizionate in piazza Gramsci, in via Frova e nell'area del parcheggio del Palazzetto dello Sport, dove verrà allestita la zona food, per un totale di 1.600 metri quadrati di area.

Tante le golosità e i prodotti artigianali che si potranno trovare. Un tuffo fuori Italia tra la famosa torta Sacher dall'Austria, foulard, profumi e paté francesi, birra dalla Baviera, bombette inglesi, fiori e zoccoli di legno dall'Olanda, vini dalla Spagna. Ma ci saranno espositori e prodotti anche dal Sud America, dal Belgio, da Israele, dalla Polonia.

Numerosi anche gli espositori italiani, soprattutto con le eccellenze gastronomiche che portano alto il nome del Bel Paese in tutto il mondo. L’iniziativa è stata promossa da Fiva Confcommercio, in collaborazione con il Comune, l’Associazione territoriale Confcommercio di Sesto San Giovani-Delegazione di Cinisello, il Duc Distretto del Commercio e CBShop.

Inaugurazione ufficiale il 2 ottobre alle 11 in piazza Gramsci con le autorità civili.