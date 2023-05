Orario non disponibile

Quando Dal 28/05/2023 al 28/05/2023 Orario non disponibile

Domenica 28 maggio 2023, a partire dal mattino al Centro Cinofilo di via 8 marzo a Limbiate arrivano i “Dog Games – Cinolimpiadi”, organizzati dall’associazione Kanikaze con il patrocinio del comune di Limbiate.

La giornata è organizzata in attività dedicate sia agli animali che al pubblico, tra cui cinque prove di agility e obedience da svolgere insieme ai propri cani in un clima di festa, socialità e divertimento. A fare da contorno all’evento non mancheranno i tipici piatti barbecue street food con il punto ristoro e la possibilità di scattare una foto-ricordo e ritratti fotografici con il fotografo ufficiale dell’iniziativa.

L’ingresso per assistere alle Cinolimpiadi è libero. Tutti gli appassionati avranno occasione di provare gratuitamente (su prenotazione) le discipline di agility, rally obedience e obedience insieme agli istruttori del Centro Cinofilo Kanikaze.

L'evento era stato inizialmente previsto per il 7 maggio e rinviato a domenica 28 maggio.