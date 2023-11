Bolle di sapone, maghi e clown: il circo di Natale arriva (gratis) in piazza

Acrobazie, gag, bolle di sapone e mangiafuoco. A Seregno, in piazza Risorgimento, arriva il circo di Natale. L'iniziativa, organizzata da Vivi Seregno, è in programma da sabato 2 dicembre al 7 gennaio. "Questo Dicembre, a Seregno, la Piazza Risorgimento si trasforma in un magico mondo Natalizio con il nostro Circo di Natale" spiegano gli organizzatori.

Il programma prevede laboratori dalle ore 10.00 - 12.30 e lo show ore 16.00. Si comincia sabato 2 dicembre con il Xmas Circus: acrobazie, numeri mozzafiato, e tante risate con Superzero, Pistillo e Le Cirque Cussadiè. A chiudere la rassegna il 7 gennaio ci sarà lo show di e con "Jean Pierre Bianco in arte PassPass...Filosofico, sognatore, ribelle, provocatore, fragile, poeta in azione".

Per gli spettacoli è necessaria la prenotazione (il cartellone completo è disponibile a questo link) ma sono a ingresso gratuito.