Mille chitarre in piazza Trento e Trieste

Il Covid decima le “Mille chitarre in piazza”, ma non le annulla. Confermata a Monza per domenica 4 ottobre la manifestazione inserita nella rassegna Monza Music Week.

Dalle 14.30 in piazza Trento e Trieste al via il maxi raduno di chitarristi che suoneranno e canteranno insieme brani dei più famosi cantautori italiani, da Ligabue a Toto Cotugno, da Lucio Battisti a De Gregori, da Edoardo Bennato a Cesare Cremonini. Un evento aperto a tutti, professionisti o semplici appassionati che armati della loro chitarra potranno salire sul grande palcoscenico all’aperto che quest’anno potrà ospitare al massimo duecento musicisti.

La piazza sarà Covid free con percorsi di ingresso e di uscita differenziati e controlli per accedere agli spazi a sedere dove gli artisti si esibiranno.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi, tutti i dettagli sul sito www.millechitarre.com.