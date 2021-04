Al Parco di Monza si corre la Run for Free

Si torna a correre (in sicurezza) nel Parco di Monza. Da venerdì 16 a domenica 18 aprile si accenderà il circuito Milano&Monza Run Free: 6 parchi, 5 a Milano e 1 a Monza, tappa d’apertura, e che permetterà agli atleti di correre in tutta sicurezza per tutta la primavera.

Questa domenica 18 aprile sarà il Parco di Monza a fare da apripista con mezza maratona 21,097km e 10 km, entrambe su percorsi nuovi e misurati FIDAL. Partenze scaglionate in blocchi da 200 atleti e differite, la mezza maratona partirà alle 8.00 mentre la 10 km partirà alle 10.00. L’ultima tappa, quella del gran finale, sarà al Parco Sempione e si correrà all’imbrunire proprio per aggiungere ulteriore emozione ad uno spettacolo garantito.

Le iscrizioni stanno giungendo da tutta Italia, un piccolo successo che gratifica particolarmente gli organizzatori, (Team Otc SsdArl e A&C Consulting), un dato che testimonia che gli atleti rinnovano la propria fiducia nelle capacità organizzative della squadra, anche nelle attuali condizioni sanitarie. Un dato che fa riflettere sulla voglia di partecipare alle competizioni, anche se il concetto di competizione di massa ha subito una deformazione a causa della pandemia Covid19.

Rappresentate tutte le province della Lombardia, diversi gli atleti da Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Presenti anche da entrambe le isole maggiori, gli atleti più a sud provengono da Caltanissetta e quelli più a nord da Bolzano, quelli più a est da Gorizia e a ovest da Torino e Cuneo. Presenti anche rappresentanti di Lazio e Liguria.

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL, pertanto sarà possibile presenziare da tutta Italia purché muniti di apposita documentazione. Gli organizzatori invieranno a tutti i partecipanti entro venerdì tutta la documentazione redatta da un legale appartenente alla FIDAL, da stampare e compilare per poter viaggiare e partecipare alla manifestazione nel pieno rispetto delle attuali normative.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte online fino a giovedì 15 per la Tappa di Monza e al Villaggio Gara “Milano & Monza, c/o Parco di Monza – Cascina San Fedele nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato, mentre non sarà possibile iscriversi domenica mattina.

Per le altre tappe (SCOPRI LE DATE QUI) le iscrizioni sono già aperte. All’interno della tappa di Monza è disponibile il Pack 5 Races che offre tutte le gare competitive da 10km ad un prezzo speciale. Tutte le info e le iscrizioni sono disponibili al sito www.sportitude.it.

Per le iscrizioni è possibile avere tutte le informazioni a questo link.