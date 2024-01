Orario non disponibile

Sabato 13 gennaio 2024 alle ore 9:30 prende il via la nuova edizione della corsa podistica amatoriale "La Corsa dei Tre Re", manifestazione sportiva amatoriale rganizzata da un gruppo di appassionati appartenenti alla comunità pastorale brugherese e diverse associazioni sportive e di volontariato per ricordare.

Questa nuova edizione, patrocinata dalla Amministrazione comunale di Brugherio, si svolge su due percorsi, uno di 5 Km, adatto a tutte le famiglie un secondo percorso 10 Km. Il ritrovo è previsto alle 8:30 presso l'Oratorio Chiara Luce Badano, in via Adda 46 e la partenza fissata alle ore 9:30 per tutti, con qualsiasi condizione metereologica.

Partenza e arrivo sono presso l’Oratorio Sant'Albino. Il costo di partecipazione adulti è di 5 euro, per i bambini fino a 12 anni è di 2 euro.

Sono previsti due servizi di ristoro, assistenza di primo soccorso con medico, una ambulanza deposito borse e spogliatoi e servizio scopa finale. Tutto il ricavato sarà devoluto per le opere caritative alla Società di San Vincenzo De Paoli.