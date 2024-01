Alla Scala il concerto per sostenere i laboratori dei detenuti del carcere di Monza

L'Orchestra del mare si esibirà per la prima volta al Teatro alla Scala il 12 febbraio. E il concerto servirà anche a sostenere le attività dei laboratori dei detenuti nel carcere di Monza.

La particolarità dell'Orchestra del mare, così come spiega MilanoToday, sta nel fatto che i musicisti usano strumenti musicali realizzati dai detenuti del carcere milanese di Opera a partire dal legno ricavato dai barconi dei migranti naufragati tra l'Africa e l'Italia. Il ricavato del concerto sarà devoluto al progetto Metamorfosi, ideato dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti insieme con l'amministrazione penitenziaria, per finanziare i laboratori dei detenuti a Opera, Rebibbia e Monza, dove i legni dei barconi vengono utilizzati sia per realizzare strumenti musicali, sia per croci e oggetti sacri.

Tra i musicisti che compongono l'orchestra vi sono Gilles Apap, violinista, e Mario Brunello e Giovanni Sollima, violoncellisti.