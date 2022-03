"Il cuscino d'oro", teatro per famiglie al Binario 7

Ultimo appuntamento per la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie Un’avventura alla ricerca e alla riscoperta del significato più vero della parola desiderio “Non era rosso, non era giallo, non era verde, non era bianco... e neanche nero".

Un personaggio alla ricerca di qualcosa che non ricorda bene: è passato tanto tempo. Sul palco un personaggio a cui manca qualcosa, che non è contento nonostante abbia decine di cuscini di tutti i colori. Lui deve ritrovare il suo, quello che ha smarrito crescendo, catturato dal vortice del mondo che ne ha tantissimi di cuscini da vendere. Inizia allora un'avventura alla ricerca e alla riscoperta del significato più vero della parola desiderio. Un viaggio nel quale questo mondo di distrazioni colorate, di stimoli strampalati, di proposte ignoranti, di luoghi perfidamente seducenti confondono quella strada che conduce ad una serena consapevolezza di sé ed a quello che realmente ci fa stare bene. Uno spettacolo che parla della riscoperta dei propri intimi desideri, quelli che brillano come stelle. Quelli che non si possono comprare.

Lo spettacolo è raccontato da un attore che utilizza, grazie anche ad un aiuto fuori scena, svariate decine di cuscini di diversi colori, alcuni dei quali nascondono notevoli sorprese.