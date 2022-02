Visita guidata alla Villa Reale di Monza

Un evento per scoprire insieme la Villa Reale di Monza, la sua storia, i suoi proprietari e soprattutto le sue magnifiche stanze!



Ripercorrendo la vicenda dal lontano 1777, comprenderemo le ragioni della costruzione di questa villa di delizia. Grandi personaggi hanno vissuto al suo interno: basti pensare che l’edificio fu voluto dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria e specialmente da suo figlio Ferdinando d’Asburgo, governatore generale di Lombardia dal 1771. Di spicco è anche il nome dell’architetto progettista, Giuseppe Piermarini, colui che a Milano aveva ideato il Teatro La Scala. Ma non solo… Gli ultimi proprietari furono, fino al 1900, Re Umberto I di Savoia e la consorte, la Regina Margherita di Savoia.

Visitare la Villa Reale di Monza, o la Reggia come oggi si definisce, significa ammirare la bellezza e il lusso recuperati durante i restauri degli ultimi decenni percorrendo svariati saloni e appartamenti, in parte vuoti e in parte arredati, tutti con funzioni diverse.



Infine, gusteremo una golosa merenda di pasticceria. Vi aspettiamo!





https://postiepasti.com/event/20-febbraio-visita-guidata-villa-reale-di-monza-merenda/