Donne in corsa nel Parco

Manca poco meno di una settimana a “Donne in corsa”, il nuovo evento dei negozi Affari&Sport organizzato in collaborazione con il Gruppo Podistico Villasantese e con il patrocinio del Comune di Villasanta, che andrà in scena sabato 13 novembre alle ore 10. Un appuntamento colorato di rosa perché dedicato alle donne, sempre più presenti nel mondo del running.

A guidare questo evento saranno le donne del Racing Team Affari&Sport: Claudia Gelsomino, Ivana Iozzia, Silvia Radaelli, Eliana Patelli, Valeria Straneo e Daniela Viccari, pacemaker di eccezione con le quali immergersi nel vicino Parco di Monza per condividere qualche km.

FONDAZIONE VERONESI - Sempre più spesso, gli eventi running diventano uno strumento di diffusione delle campagne di sensibilizzazione nei confronti dei problemi di salute della sfera femminile.

Donne in corsa è l’occasione per unire la voglia di sport e il tema della salute, grazie alla presenza del gruppo delle Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi. Capitanate da Marta Casiraghi, le Pink Ambassador sono runner guidate dal motto “Niente ferma il rosa, niente ferma le donne”. Le “Pink” sono presenti in tutta Italia, sono tutte donne che hanno subito interventi chirurgici per tumori della sfera femminile e che, dopo la malattia, hanno accettato una nuova sfida: partecipare ad una corsa competitiva di alto livello nel mondo. Il team è guidato da tecnici di eccellenza: medici, nutrizionisti, psicologi e allenatori e promuove la raccolta fondi per progetti di ricerca scientifici, quella stessa ricerca che ha dimostrato che il rischio di ammalarsi si riduce quando si conduce una vita sana, praticando anche dello sport. Marta Casiraghi e le sue ragazze saranno presenti sabato 13 novembre alle ore 10.00 all’evento “Donne in corsa” per colorare insieme il Parco di Monza.



PARTECIPAZIONE – Per partecipare basta prenotarsi a prenotazionivillasanta@ affariesport.com e unirsi al gruppo presso la sede Affari&Sport Villasanta sabato 13 novembre dalle ore 10. Per tutti i prenotati previsto in omaggio un buff dallo stile femminile.